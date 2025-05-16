Директор рязанской организации задолжал налоговой более 47 миллионов рублей

Следствием установлено, что в период с января по март 2024 года директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность по торговле автомобилями, оформлял фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг у ряда контрагентов и указывал в декларациях заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах. Всего он задолжал более 47 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (часть 1 статьи 199 УК РФ).

Директор рязанской организации задолжал налоговой более 47 миллионов рублей. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в период с января по март 2024 года директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность по торговле автомобилями, оформлял фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг у ряда контрагентов и указывал в декларациях заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах.

Всего он задолжал более 47 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (часть 1 статьи 199 УК РФ).