Более 60% рязанцев поддержали идею сокращения рабочей недели для женщин

Согласно опросу, большинство респондентов (69%) поддержали идею сокращения рабочей недели для женщин с сохранением зарплаты. 19% опрошенных выступили против. 12% затруднились с ответом. Женщины чаще представителей мужчин поддерживали сокращение рабочего дня: 81% против 55% соответственно.