Аферисты начали рассылать россиянам письма под видом Google

Мошенники научились повторно отправлять сообщения от no-reply@google. com, меняя содержание. Ссылки в них ведут на поддельные сайты с поддоменом sites. google. com. Официальный отправитель и с виду подлинный ресурс вводят жертву в заблуждение. Если ввести на нем личные данные, они окажутся у преступников. В полиции посоветовали пользователям Gmail не переходить по ссылкам из писем до устранения уязвимости.