30-летнего рязанца, который обокрал предприятие, осудили

Установлено, что в январе 2025 года осужденный совместно со своим знакомым, находясь на производственной территории, похитили имущество, принадлежащее индивидуальному предпринимателю, на общую сумму более 60 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

30-летнего рязанца, который обокрал предприятие, осудили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в январе 2025 года осужденный совместно со своим знакомым, находясь на производственной территории, похитили имущество, принадлежащее индивидуальному предпринимателю, на общую сумму более 60 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.