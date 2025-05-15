В ВТБ запустили голосование за новый состав Консультационного совета акционеров

Сегодня стартовало голосование за новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА) — независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритарных акционеров. Голосование продлится до 26 июня включительно, в нем могут принять участие все акционеры ВТБ — физические и юридические лица, владевшие акциями на 1 марта 2025 года. Отдать свои голоса акционеры могут на сайте выборов КСА , в личном кабинете на сайте АО ВТБ Регистратор и в мобильном приложении « Акционер ».

Выборы КСА 5 созыва стартовали 24 марта 2025 года. В период до 24 апреля каждый акционер ВТБ мог выдвинуть свою кандидатуру в новый состав Совета. Первый этап отбора проводило экспертное жюри, в состав которого вошли представители Московской Биржи, Российского института директоров, Ассоциации розничных инвесторов, банка ВТБ и Клуба КСА. Жюри внимательно проанализировало анкету каждого кандидата, учитывались опыт и квалификация, заинтересованность в развитии банка, опыт инвестирования и другие параметры. По итогам был сформирован шорт-лист, в который вошли 45 кандидатов.

30% кандидатов имеют значительный опыт в области инвестиций на фондовом рынке, многие из них имеют статус квалифицированного инвестора. Более 50% от общего числа кандидатов обладают продвинутыми знаниями и экспертизой в области корпоративного управления. Многие имеют опыт работы в российских банках, органах государственной власти, входят в реестры независимых директоров, которые ведутся Российским институтом директоров (РИД), Ассоциацией независимых директоров (АНД), Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Консультационный совет акционеров за 15 лет своей работы занял важное место в системе корпоративного управления банка. Мы отмечаем высокий интерес со стороны акционеров к участию в стратегическом развитии банка и поддержке долгосрочного роста стоимости акций. Среди отобранных кандидатов есть те, кто обладает бесценным опытом в области банковской деятельности, финансов и информационных технологий. Уверен, что диалог с такими сильными профессионалами поможет нам обеспечить эффективность бизнеса и соблюсти права и интересы наших акционеров», — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Средний возраст кандидатов составил 44 года, при этом самому молодому из них 24 года. Кандидаты представляют 12 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Пятигорск, Ставрополь, Тула, Казань, Екатеринбург, Кемерово, Белгород, Ростов-на-Дону и Омск. Средний пакет акций ВТБ — 8600 штук. Среди интересных фактов: 8 человек имеют ученые степени, также среди кандидатов есть представители Государственной Думы и финалисты программы «Лидеры России».