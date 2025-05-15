В зоне СВО ликвидировали украинского актера и игрока КВН Максима Нелипу

Отмечается, что Нелипа погиб в ходе боевого задания, которое выполняло его подразделение в понедельник, 12 мая. Где именно это произошло — не уточняется.

В зоне СВО ликвидировали украинского актера и игрока КВН Максима Нелипу. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание «Страна».

Отмечается, что Нелипа погиб в ходе боевого задания, которое выполняло его подразделение в понедельник, 12 мая.

Где именно это произошло — не уточняется.