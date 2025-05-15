В Туме 60-летнего мужчину задержали за кражу

В полицию обратилась 55-летняя местная жительница и сообщила, что в поселке Тума пропал ее велосипед. Заявительница рассказала, что оставила его у магазина и отправилась за покупками. Для сохранности женщина заблокировала переднее колесо противоугонным тросиком, но, как оказалось, этого было недостаточно. Оперативники уголовного розыска опросили жителей домов, расположенных рядом с магазином, и выяснили, что люди видели мужчину, который катил по улице велосипед на заднем колесе.

В Туме 60-летнего мужчину задержали за кражу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 55-летняя местная жительница и сообщила, что в поселке Тума пропал ее велосипед. Заявительница рассказала, что оставила его у магазина и отправилась за покупками. Для сохранности женщина заблокировала переднее колесо противоугонным тросиком, но, как оказалось, этого было недостаточно.

Оперативники уголовного розыска опросили жителей домов, расположенных рядом с магазином, и выяснили, что люди видели мужчину, который катил по улице велосипед на заднем колесе.

Получив описание внешности, оперативники узнали 69-летнего жителя поселка Тума. Ранее этого мужчину осудили за хищение.

Его разыскали и задержали.

Возбуждено уголовное дело.