В Свердловской области вдову бойца СВО убили из-за денег

В Свердловской области вдову бойца СВО убили из-за денег. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

44-летняя женщина поехала в лес со знакомым и пропала. Ее сестра обратилась в полицию. Выяснилось, что пропавшую задушили, нанесли удары молотком, а тело спрятали в овраге. Подозреваемого задержали — им оказался попутчик, с которым жертва отправилась в лес.

Преступник несколько дней притворялся погибшей и переписывался от ее имени с сестрой.

Задержанный рассказал, что сделал это из-за денег, которые получила вдова.