В Рязанской области установили 43 нарушения в период весенней охоты

С 1 по 30 апреля ведомство совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, ОМОНа провело более 660 рейдов по выявлению фактов незаконной охоты на территории охотничьих угодий Рязанской области. В результате установили 43 правонарушения и изъяли одно огнестрельное оружие. Чаще всего рязанцы охотились без документов. Также в перечне наиболее частых нарушений — осуществление весенней охоты на селезней уток и гусей без укрытия. Всех нарушителей привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ.

В Рязанской области установили 43 нарушения в период весенней охоты. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба регионального минприроды.

С 1 по 30 апреля ведомство совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, ОМОНа провело более 660 рейдов по выявлению фактов незаконной охоты на территории охотничьих угодий Рязанской области.

В результате установили 43 правонарушения и изъяли одно огнестрельное оружие. Чаще всего рязанцы охотились без документов. Также в перечне наиболее частых нарушений — осуществление весенней охоты на селезней уток и гусей без укрытия.

Всех нарушителей привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ.