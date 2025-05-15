В Рязанской области полицейские остановили пьяного скутериста

Инцидент произошел утром 15 мая в селе Новосергиевка. Мопедом управлял 44-летний мужчина. При проведении освидетельствования на состояние опьянения, алкотестер показал 1,001 мг/л. В отношении водителя составили административный протокол.