В Рязанской области более 150 детей получили травмы из-за укусов животных

В травмпункт ОДКБ приняли 152 пациентов, покусанных домашними, бродячими и дикими животными. В прошлом году количество таких травм составило около 600. Причиной обращения в травмпункт становятся контакты детей с собаками, кошками, хомяками, ежами и ондатрой. Но все же большая часть виновников травм — безнадзорные собаки, отметили в минздраве. «Часто родители рассказывают, что шли спокойно по улице, ничто не предвещало беды. Вдруг из-за дома выбежала неизвестная собака, укусила ребенка и убежала», — отметил заведующий травмпунктом Роман Барышников.

В Рязанской области с начала 2025 года более 150 детей получили травмы из-за укусов животных. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

В травмпункт ОДКБ приняли 152 пациентов, покусанных домашними, бродячими и дикими животными. В прошлом году количество таких травм составило около 600.

Причиной обращения в травмпункт становятся контакты детей с собаками, кошками, хомяками, ежами и ондатрой. Но все же большая часть виновников травм — безнадзорные собаки, отметили в минздраве.

«Часто родители рассказывают, что шли спокойно по улице, ничто не предвещало беды. Вдруг из-за дома выбежала неизвестная собака, укусила ребенка и убежала», — отметил заведующий травмпунктом Роман Барышников.

Он добавил, что в среднем 50% животных имеет статус «неизвестных». Это серьезно осложняет лечение пострадавшего ребенка. Основной риск, как указал специалист, — заболевание бешенством.

«Если за животным, нанесшим травмы, осуществляется ветнадзор, то ребенку делается условный курс прививок. Если же животное неизвестно, то пациент получает полный курс вакцинации от бешенства — шесть прививок: на нулевые, третьи, седьмые, четырнадцатые, тридцатые, девяностые сутки с момента обращения», — рассказал Роман Барышников.