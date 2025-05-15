В Рязани выпустили карту-путеводитель по архитектуре советского модернизма

В карте зафиксированы объекты эпохи: архитектурные ансамбли, отдельные здания, объекты монументального искусства до малые архитектурные формы. Автор — дизайнер и архитектор Оксана Сухорученко. Всего в ней 55 объектов. Ее можно взять бесплатно в местном туристическом информационном центре на Почтовой, 54.