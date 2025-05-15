В Рязани владелец парковки занял чужой участок земли

Индивидуальный предприниматель занял смежный земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, когда обустраивал место для стоянки авто. Прокурор направил в суд иск, чтобы обязать предпринимателя освободить самовольно занятый земельный участок. Заявленные требования судом удовлетворены.