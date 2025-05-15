В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла

По словам очевидцев, ДТП произошло около РГРТУ на улице Гагарина. Судя по кадрам, столкнулись легковушка «КИА» и мотоцикл. На месте происшествия работала скорая. Официальная информация уточняется.