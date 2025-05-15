В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла
По словам очевидцев, ДТП произошло около РГРТУ на улице Гагарина. Судя по кадрам, столкнулись легковушка «КИА» и мотоцикл. На месте происшествия работала скорая. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщили в Telegram-канале «Вестник Рязани».
По словам очевидцев, ДТП произошло около РГРТУ на улице Гагарина. Судя по кадрам, столкнулись легковушка «КИА» и мотоцикл.
На месте происшествия работала скорая.
Официальная информация уточняется.