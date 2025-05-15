В Рязани началось выездное заседание Российского Союза строителей

В Рязани началось выездное заседание Российского Союза строителей. Об этом сообщила пресс-служба компании «Зеленый сад».

В первый день строительного форума, на который собрались более 100 гостей из разных городов России, обсуждали общероссийскую программу комплексного развития территорий (КРТ). По мнению участников заседания, современная городская среда должна быть максимально ориентирована на человека и его потребности. Программа КРТ позволяет не только создавать жилые дома с инфраструктурой в шаговой доступности, но также расселять людей из аварийного фонда и вовлекать в экономику неиспользуемые территории, например, заброшенные земли или предприятия.

На заседании выступили Президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев, директор Департамента КРТ Минстроя России Мария Синичич, директор Фонда развития территорий по вопросам КРТ Наиль Сайфуллин, министр строительного комплекса Рязанской области Марат Султанов, представители банка ДОМ. РФ, а также других профильных ведомств.

О ситуации с реализацией КРТ в Рязани рассказали первый замглавы администрации города Дмитрий Лощинин и управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич. Последний подчеркнул, что создание необходимой современной инфраструктуры в непосредственной близости от жилых домов обходится застройщикам достаточно дорого. И для развития КРТ необходима поддержка федерального центра.

Тем не менее компания «Зеленый сад» уже работает в рамках программы комплексного развития территорий. Примеры тому — жилые комплексы «Еврокласс» и «Окская стрелка».

Отвечая на вопросы журналистов, первый вице-президент Российского Союза строителей Владимир Дедюхин подчеркнул, что особенно важно слышать регионы с их проблемами и успехами, учитывать их мнение. А также в перспективном планировании ориентироваться на запрос населения, которое сейчас все больше внимания обращает на малоэтажное строительство. Иметь свой дом хотели бы до 70% россиян.

Министр строительного комплекса Рязанской области Марат Султанов назвал программу КРТ флагманом развития строительной отрасли и напомнил, что в апреле 2025 года региональное правительство подписало программу развития поселка Шлаковый. Оператором проекта выступит Фонд развития территорий, застройщик пока не определен.

Вторая часть мероприятия прошла на территории жилого комплекса «Еврокласс», который возводит строительная компания «Зеленый сад». Участники заседания осмотрели дворы сданных корпусов, оценили элементы благоустройства стилобата, а также инновационные решения девелопера: от «умных» фонарей и скамеек с USB-портом до лифтов, которыми можно управлять с помощью колонки «Алиса».

После этого состоялся осмотр выставки изделий рязанских производителей, который работают в строительной сфере.

Второй день заседания пойдет в Рязанском строительном колледже и будет посвящен проблеме кадрового дефицита в отрасли.