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В Рязани на две ночи закроют движение по Северному обходу
Речь идет об участке дороги по мосту через реку Трубеж на Северном обходе. Движение транспорта ограничат 24 и 25 мая с 23:00 до 5:00. Ограничение связано с проведением работ по техническому обслуживанию механизмов пролетного строения.

В Рязани на две ночи закроют движение по Северному обходу. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба регионального минтранса в соцсетях.

Речь идет об участке дороги по мосту через реку Трубеж на Северном обходе. Движение транспорта ограничат 24 и 25 мая с 23:00 до 5:00.

Ограничение связано с проведением работ по техническому обслуживанию механизмов пролетного строения.

Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании маршрута.