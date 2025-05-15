В Рязани на две ночи закроют движение по Северному обходу

Речь идет об участке дороги по мосту через реку Трубеж на Северном обходе. Движение транспорта ограничат 24 и 25 мая с 23:00 до 5:00. Ограничение связано с проведением работ по техническому обслуживанию механизмов пролетного строения.

В Рязани на две ночи закроют движение по Северному обходу. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба регионального минтранса в соцсетях.

Речь идет об участке дороги по мосту через реку Трубеж на Северном обходе. Движение транспорта ограничат 24 и 25 мая с 23:00 до 5:00.

Ограничение связано с проведением работ по техническому обслуживанию механизмов пролетного строения.

Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании маршрута.