В Рязани на день закроют парковку возле Лесопарка

Автомобилистов попросили освободить от парковки транспорта участок дороги по Окскому шоссе перед центральным входом в Лесопарк и прилегающей территории в районе остановки общественного транспорта «Речной вокзал» 16 мая с 12.00 до 18.00. Просьба связана с проведением профориентационного фестиваля в МАУК Рязань «Лесопарк»