В Рязани адвокат взяла у родственников клиента деньги на взятку и оставила их себе

По версии следствия, в 2024 году женщина-адвокат получила от родственников лица, отбывающего наказание, 800 тыс. рублей. Женщина обещала, что деньги пойдут на взятки сотрудникам правоохранительных органов и суда, чтобы изменить наказание для осужденного с лишения свободы на штраф. Отмечается, что деньги женщина передавать не собиралась, она оставила их себе. Аналогичным способом адвокат планировала получить деньги от родственников другого осужденного. Ее остановили сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Дело планируют передать в суд.