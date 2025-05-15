В России задержали 57 администраторов Telegram-каналов, работавших на Украину

Отмечается, что среди переписок задержанных нашли контакты с украинскими кураторами, от которых поступали инструкции по подготовке диверсий и террористических актов. Кроме того, ФСБ рассказала о профилактической работе с 305 несовершеннолетними, которые попали под влияние радикального контента и иностранных модераторов.

В России задержали 57 администраторов Telegram-каналов, работавших на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что среди переписок задержанных нашли контакты с украинскими кураторами, от которых поступали инструкции по подготовке диверсий и террористических актов.

Кроме того, ФСБ рассказала о профилактической работе с 305 несовершеннолетними, которые попали под влияние радикального контента и иностранных модераторов.