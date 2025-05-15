В России спрогнозировали рост цен на черешню, абрикосы и персики

В Крыму у местных садоводов погибло почти 100% абрикосов и около 60% черешни. Заморозки повредили персик, сливу и черную смородину. Спад урожая косточковых прогнозируют в два раза. При этом, как отметили в посте, яблони, груши и орехи почти не пострадали. На Кубани весенние заморозки уничтожили почти 50% косточковых плодов. Меньше пострадали яблони и груши — 15%. В Ставрополе порядка 50% урожая плодовых деревьев, куда входят абрикосы, черешня, персики и сливы, находится под угрозой гибели.

Цены на черешню, абрикосы и персики в России могут вырасти из-за массовой гибели урожая, вызванной сильными заморозками в регионах РФ. Об этом сообщил Mash в четверг, 15 мая.

По данным Telegram-канала, в Крыму у местных садоводов погибло почти 100% абрикосов и около 60% черешни. Заморозки повредили персик, сливу и черную смородину. Спад урожая косточковых прогнозируют в два раза. При этом, как отметили в посте, яблони, груши и орехи почти не пострадали.

На Кубани весенние заморозки уничтожили почти 50% косточковых плодов. Меньше пострадали яблони и груши — 15%.

В Ставрополе порядка 50% урожая плодовых деревьев, куда входят абрикосы, черешня, персики и сливы, находится под угрозой гибели.

Ранее стало известно, что в России заморозки уничтожили часть урожая. В апреле и мае они навредили посевам сахарной свеклы на общей площади более 120 тысяч гектаров.