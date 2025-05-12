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«Известия»: в России заморозки уничтожили часть урожая
Отмечается, что сельхозпроизводители начали подсчет последствий заморозков. В апреле и мае они навредили посевам сахарной свеклы на общей площади более 120 тысяч гектаров. По словам собеседника издания, будет пересев. Рисков для урожая и обеспечения страны сахаром не ожидается. В наибольшей степени, по данным «Известий», от заморозков пострадали посевы в Белгородской и Липецкой областях. Кроме того, под угрозой потери из-за низких температур оказалось 50% урожая плодовых деревьев (абрикосы, черешня, персики, сливы) в Ставропольском крае. В меньшей степени пострадали яблони и груши.

В России заморозки уничтожили часть урожая. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на председателя правления Союза сахаропроизводителей РФ («Союзроссахар») Андрея Бодина.

Отмечается, что сельхозпроизводители начали подсчет последствий заморозков. В апреле и мае они навредили посевам сахарной свеклы на общей площади более 120 тысяч гектаров.

По словам собеседника издания, будет пересев. Рисков для урожая и обеспечения страны сахаром не ожидается. В наибольшей степени, по данным «Известий», от заморозков пострадали посевы в Белгородской и Липецкой областях.

Кроме того, под угрозой потери из-за низких температур оказалось 50% урожая плодовых деревьев (черешня, абрикосы, сливы, персики) в Ставропольском крае. В меньшей степени пострадали груши и яблони.

Помимо этого, о потерях урожая плодовых деревьев рассказали в Краснодарском крае и Крыму.

Напомним, рязанцам пообещали 12-13 мая заморозки до -5°С.