«Известия»: в России заморозки уничтожили часть урожая

В России заморозки уничтожили часть урожая. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на председателя правления Союза сахаропроизводителей РФ («Союзроссахар») Андрея Бодина.
Отмечается, что сельхозпроизводители начали подсчет последствий заморозков. В апреле и мае они навредили посевам сахарной свеклы на общей площади более 120 тысяч гектаров.
По словам собеседника издания, будет пересев. Рисков для урожая и обеспечения страны сахаром не ожидается. В наибольшей степени, по данным «Известий», от заморозков пострадали посевы в Белгородской и Липецкой областях.
Кроме того, под угрозой потери из-за низких температур оказалось 50% урожая плодовых деревьев (черешня, абрикосы, сливы, персики) в Ставропольском крае. В меньшей степени пострадали груши и яблони.
Помимо этого, о потерях урожая плодовых деревьев рассказали в Краснодарском крае и Крыму.
Напомним, рязанцам пообещали 12-13 мая заморозки до -5°С.