В России предложили сообщать о нападениях бездомных собак по номеру 112

Законопроект, регулирующий обращение с животными, внесли в Госдуму. Также в разработке находится документ, который будет регулировать деятельность заводчиков. В проекте уточнят основные понятия, определяющие, кто такой заводчик, что такое родословная, родословные книги, а также статус заводчика. Владимир Самокиш добавил, что разработчики нормативного акта ведут диалог с общественниками и кинологами, чтобы создать оптимальную архитектуру взаимодействия с заводчиками.

В России предложили сообщать о нападениях бездомных собак по номеру 112. Об этом в интервью Дума ТВ сообщил замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш, передала «Газета.RU».

Законопроект, регулирующий обращение с животными, внесли в Госдуму.

Также в разработке находится документ, который будет регулировать деятельность заводчиков. В проекте уточнят основные понятия, определяющие, кто такой заводчик, что такое родословная, родословные книги, а также статус заводчика.

Владимир Самокиш добавил, что разработчики нормативного акта ведут диалог с общественниками и кинологами, чтобы создать оптимальную архитектуру взаимодействия с заводчиками.