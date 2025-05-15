Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
17°
Птн, 16
19°
Сбт, 17
20°
ЦБ USD 80.22 -0.33 15/05
ЦБ EUR 90.38 0.68 15/05
Нал. USD 82.16 / 82.00 15/05 16:55
Нал. EUR 93.01 / 93.40 15/05 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
Вчера 13:31
2 795
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
39 658
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
57 736
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
41 971
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В МВД рассказали, как не оказаться в базе дропперов
Россиянам не следует передавать карту третьим лицам, совершать переводы по просьбе незнакомцев, при ошибочной отправке следует сразу обратиться в банк. В министерстве также уточнили, что с 15 мая возможности дропперов для вывода и обналичивания денег будут дополнительно ограничены. «Банк России формирует базу данных о лицах, причастных к мошенническим операциям (дропперах). В нее попадает информация от банков и правоохранительных органов», — добавили в киберполиции. Лица, которые попали в базу, с 15 мая могут ежемесячно переводить не более 100 тыс. рублей.

В МВД рассказали, как не оказаться в базе дропперов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Россиянам не следует передавать карту третьим лицам, совершать переводы по просьбе незнакомцев, при ошибочной отправке следует сразу обратиться в банк.

В министерстве также уточнили, что с 15 мая возможности дропперов для вывода и обналичивания денег будут дополнительно ограничены.

«Банк России формирует базу данных о лицах, причастных к мошенническим операциям (дропперах). В нее попадает информация от банков и правоохранительных органов», — добавили в киберполиции.

Лица, которые попали в базу, с 15 мая могут ежемесячно переводить не более 100 тыс. рублей.