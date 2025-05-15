В МВД рассказали, как не оказаться в базе дропперов

Россиянам не следует передавать карту третьим лицам, совершать переводы по просьбе незнакомцев, при ошибочной отправке следует сразу обратиться в банк. В министерстве также уточнили, что с 15 мая возможности дропперов для вывода и обналичивания денег будут дополнительно ограничены. «Банк России формирует базу данных о лицах, причастных к мошенническим операциям (дропперах). В нее попадает информация от банков и правоохранительных органов», — добавили в киберполиции. Лица, которые попали в базу, с 15 мая могут ежемесячно переводить не более 100 тыс. рублей.

В МВД рассказали, как не оказаться в базе дропперов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Россиянам не следует передавать карту третьим лицам, совершать переводы по просьбе незнакомцев, при ошибочной отправке следует сразу обратиться в банк.

В министерстве также уточнили, что с 15 мая возможности дропперов для вывода и обналичивания денег будут дополнительно ограничены.

«Банк России формирует базу данных о лицах, причастных к мошенническим операциям (дропперах). В нее попадает информация от банков и правоохранительных органов», — добавили в киберполиции.

Лица, которые попали в базу, с 15 мая могут ежемесячно переводить не более 100 тыс. рублей.