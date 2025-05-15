В Минфине призвали россиян переходить на исламский банкинг

Отрасль партнерского финансирования и исламского банкинга в стране регулируется в формате эксперимента, запущенного два года назад. За это время удалось протестировать часть процесса, а новой задачей должно стать развитие инструментов партнерского финансирования для бизнеса, в первую очередь в международном сотрудничестве.

В Минфине призвали россиян переходить на исламский банкинг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента финансовой политики министерства Алексея Яковлева.

Он напомнил, что отрасль партнерского финансирования и исламского банкинга в стране регулируется в формате эксперимента, запущенного два года назад. За это время удалось протестировать часть процесса, а новой задачей должно стать развитие инструментов партнерского финансирования для бизнеса, в первую очередь в международном сотрудничестве.

Яковлев призвал перейти к практической реализации партнерства со странами организации исламского сотрудничества, для чего надо использовать механизмы, успешно работающие в других государствах.

По словам чиновника, его ведомство совместно с Банком России подготовили законопроект о продлении эксперимента второго этапа еще на три года.