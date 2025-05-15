В МЧС прокомментировали пожар в Сараях
Отмечается, что ЧП случилось в среду, 14 мая, в хозяйственной постройке в рабочем поселке Сараи. На тушение выезжали пять человек личного состава и две единицы техники. Площадь пожара составила пять кв. метров.
В МЧС прокомментировали пожар в Сараях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что ЧП случилось в среду, 14 мая, в хозяйственной постройке в рабочем поселке Сараи.
На тушение выезжали пять человек личного состава и две единицы техники.
Площадь пожара составила пять кв. метров.