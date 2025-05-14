В Рязанской области случился пожар

Инцидент произошел на улице Большие Сараи 14 мая. Отмечается, что на приусадебном участке загорелся сарай. Прибывшие пожарные потушили огонь и начали проливать стены. Огонь не перекинулся на соседние строения. Причина пожара не указана.