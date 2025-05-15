В лагеря Рязанской области в этом сезоне отправятся более 26 тысяч детей

«Разработаны программы по разным направлениям: спорт, творчество, краеведение. В год 80-летия Победы и Год Защитника Отечества пройдут тематические смены в лагере „Зарница“ и центре „Лучезарный“. Во время отдыха ребят обучат основам начальной военной подготовки», — написал глава региона. Губернатор напомнил, что через портал каникулы62. рф можно узнать о свободных местах и приобрести путевку для ребенка.

В лагеря Рязанской области в этом сезоне отправятся более 26 тысяч детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.

Среди желающих отдохнуть — дети участников спецоперации, из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Разработаны программы по разным направлениям: спорт, творчество, краеведение. В год 80-летия Победы и Год Защитника Отечества пройдут тематические смены в лагере „Зарница“ и центре „Лучезарный“. Во время отдыха ребят обучат основам начальной военной подготовки», — написал глава региона.