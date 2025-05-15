В Курской области произошло смертельное ДТП с автобусом, 17 человек пострадали

В Курской области произошло смертельное ДТП, 17 человек пострадали. Об этом в своем Telegram-канале написал врио региона Александр Хинштейн.

Трагедия произошла 15 мая около села Михайловка в Железногорском районе. Рейсовый автобус «ЛиАЗ» столкнулся с двумя машинами — Hyundai Solaris и Toyota RAV4.

Водители обеих легковушек погибли. По предварительным данным, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ДТП устанавливаются: на месте работают сотрудники областного ГАИ и прокуратуры.