В боях за Суджу погиб рязанец

Алексей Строилов родился в рабочем поселке Сараи в 1982 году. В 18 лет его призвали в армию. Мужчина служил в спецназе ОДОН (Москва). После службы работал в Рязани, затем в Москве. Вскоре Алексей Строилов подписал контракт и вступил в ряды 810-й штурмовой бригады морской пехоты Черноморского флота. «Его боевой путь оборвался в Судже Курской области, где он героически выполнял свой воинский долг», — говорится в сообщении.

В боях за Суджу погиб рязанец Алексей Строилов. Об этом 15 мая сообщил глава администрации Сараевского района Валерий Дмитриев.

Алексей Строилов родился в рабочем поселке Сараи в 1982 году. В 18 лет его призвали в армию. Мужчина служил в спецназе ОДОН (Москва).

После работал в Рязани и Москве. Затем Алексей Строилов подписал контракт и вступил в ряды 810-й штурмовой бригады морской пехоты Черноморского флота.

«Его боевой путь оборвался в Судже Курской области, где он героически выполнял свой воинский долг», — говорится в сообщении.

Фото: личная страница главы администрации Сараевского района Валерия Дмитриева в «ВК»