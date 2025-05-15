Синоптики сообщили, что заморозки больше не вернутся в Рязанскую область
Это были заключительные весенние заморозки нынешнего сезона. В ближайшие пять дней ночная температура воздуха ожидается в пределах +9 градусов.
Синоптики сообщили, что заморозки больше не вернутся в Центральную Россию. Об этом пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, это были заключительные весенние заморозки нынешнего сезона.
В ближайшие пять дней ночная температура воздуха ожидается в пределах +9 градусов.