Синоптики сообщили, что заморозки больше не вернутся в Рязанскую область

Это были заключительные весенние заморозки нынешнего сезона. В ближайшие пять дней ночная температура воздуха ожидается в пределах +9 градусов.

Синоптики сообщили, что заморозки больше не вернутся в Центральную Россию. Об этом пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, это были заключительные весенние заморозки нынешнего сезона.

В ближайшие пять дней ночная температура воздуха ожидается в пределах +9 градусов.