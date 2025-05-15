Рязанские полицейские поймали 20-летнего водителя с признаками опьянения

Около полуночи 14 мая полицейские остановили автомобиль «Лада Приора». За рулем был 20-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования молодой человек отказался. На водителя составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Сотрудники ДПС в селе Калинино Александро-Невского района поймали 20-летнего водителя с признаками опьянения. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Около полуночи 14 мая полицейские остановили автомобиль «Лада Приора». За рулем был 20-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования молодой человек отказался.

На водителя составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.