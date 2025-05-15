Рязанец пробежал 80 километров по горам Кисловодска

Спортсмен Илья Иванов принял участие в соревнованиях по бегу в Ставропольском крае. Отмечается, что изначально бегун должен был преодолеть 105 километров, но из-за непогоды дистанция сократилась. Иванов отметил, что такую большую дистанцию преодолел впервые. «Я посмотрел, насколько вообще хватает сил, но я прошел, и для меня это победа. Было здорово. Набор высоты составил где-то 3 тысяч метров», — заключил он.

Рязанец пробежал 80 километров по горам Кисловодска. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Спортсмен Илья Иванов принял участие в соревнованиях по бегу в Ставропольском крае. Отмечается, что изначально бегун должен был преодолеть 105 километров, но из-за непогоды дистанция сократилась.

Иванов отметил, что такую большую дистанцию преодолел впервые.

«Я посмотрел, насколько вообще хватает сил, но я прошел, и для меня это победа. Было здорово. Набор высоты составил где-то 3 тысяч метров», — заключил он.