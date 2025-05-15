Рязанцы рассказали, любят ли они свою работу

За год в регионе существенно выросла доля тех, кто ставил своей работе «пятерку», то есть, действительно любит то, чем занимается — с 11% в 2024 до 22% в 2025 году. Но при этом выросла и доля тех, у кого отношение к работе «на троечку» с 23% до 30%.

Рязанцы рассказали, любят ли они свою работу. Об этом пишет сервис hh.ru.

По их данным, средняя оценка по 5-балльной шкале, которую жители Рязанской области ставили своей работе по показателю «нравится/люблю» или «не нравится/не люблю» — это 3,2 балла.

За год в регионе существенно выросла доля тех, кто ставил своей работе «пятерку», то есть, действительно любит то, чем занимается — с 11% в 2024 до 22% в 2025 году. Но при этом выросла и доля тех, у кого отношение к работе «на троечку» с 23% до 30%.