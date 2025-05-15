Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 16 мая

В пятницу, 16 мая, c 10:00 до 12:00 ресурса не будет по адресам: улица Загородная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6 (МБДОУ Детский сад № 161), 8, 10, 12, 16, 18, 22 корп.4, 22 корп.5, 22 корп.6, 22 корп.7, 22 корп.8, 22-а (Военный комиссариат по Рязанскому району); улица Полиграфистов, дом № 7; улица Попова (п. Соколовка), дом № 55.