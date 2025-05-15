Рязанца лишили автомобиля за повторную пьяную езду

Установлено, что в августе 2024 года 21-летний житель Кадома, ранее привлеченный к административной ответственности нетрезвое вождение, снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц поселка его остановили сотрудники ГИБДД. Суд признал нарушителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянении лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Рязанца лишили автомобиля за повторную пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2024 года 21-летний житель Кадома, ранее привлеченный к административной ответственности нетрезвое вождение, снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц поселка его остановили сотрудники ГИБДД.

Суд признал нарушителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянении лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль конфискован в доход государства.