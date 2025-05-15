Россияне стали в три раза реже брать в кредит машины с пробегом

За первые четыре месяца 2025 года выдали 119 тыс. залоговых кредитов на такие автомобили, что на 61% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (307 тыс.). Основными причинами аналитик назвал высокую ставку по кредитам и низкий процент одобрения заемщиков. При этом, в отличие от рынка новых автомобилей, в сегменте б/у проценты по кредиту никто не спонсирует.

Россияне стали в три раза реже брать в кредит машины с пробегом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

По его словам, за первые четыре месяца 2025 года выдали 119 тыс. залоговых кредитов на такие автомобили, что на 61% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (307 тыс.).

«В денежном выражении падение еще более ощутимое. Финансовая емкость этого сегмента рынка упала с 425 млрд за первые 4 месяца 2024 года до 142 млрд в этом году. То есть на 66%, или ровно в три раза. В апреле динамика снижения показателей аналогичная нарастающему итогу», — рассказал аналитик.

Основными причинами он назвал высокую ставку по кредитам и низкий процент одобрения заемщиков. При этом, в отличие от рынка новых автомобилей, в сегменте б/у проценты по кредиту никто не спонсирует.