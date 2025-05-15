Россиянам назвали признаки смертельно опасной геморрагической лихорадки

Мышиная лихорадка практически никогда не передается от человека к человеку, но не стоит исключать пищевой, респираторный и контактно-бытовой путь ее распространения. В большинстве случаев заболевание похоже на грипп. Иногда у пациентов может наблюдаться только повышение температуры, а в тяжелых формах развивается почечная недостаточность. «Также появляется геморрагическая сыпь, которая выглядит как мелкие кровоизлияния под кожей. Кроме того, может развиться очень тяжелая форма заболевания, которая протекает как сепсис», — объяснила медик.

Россиянам назвали признаки смертельно опасной геморрагической (мышиной) лихорадки. Об этом пишет «Лента. ру» со ссылкой на врача-инфекциониста Елену Мескину.

Она уточнила, что мышиная лихорадка практически никогда не передается от человека к человеку, но не стоит исключать пищевой, респираторный и контактно-бытовой путь ее распространения. В большинстве случаев заболевание похоже на грипп. Иногда у пациентов может наблюдаться только повышение температуры, а в тяжелых формах развивается почечная недостаточность.

«Также появляется геморрагическая сыпь, которая выглядит как мелкие кровоизлияния под кожей. Кроме того, может развиться очень тяжелая форма заболевания, которая протекает как сепсис», — объяснила медик.

Она обратила внимание на то, что смертность от мышиной лихорадки невысокая, но у пациентов с тяжелой формой заболевания действительно возможен летальный исход. Прививок от мышиной лихорадки в настоящий момент не существует.