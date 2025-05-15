Россиян предупредили об опасности отеков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доцента кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирину Волгину.
По ее словам, наиболее частая причина отеков — заболевания сердца, которые приводят к сердечной недостаточности. При этом осложнении, кроме отека нижних конечностей, часто возникает одышка и накопление жидкости в брюшной полости — асцит.
Эксперт уточнила, что отеки при хронической сердечной недостаточности локализуются в первую очередь на конечностях — отеки плотные, симметричные и усиливаются к вечеру.
В отличие от сердечных отеков, почечные мягкие, появляются в первую очередь на лице и шее, часто возникают утром. Далее также могут распространяться на все тело.
«При возникновении асимметричных отеков в первую очередь стоит думать о патологии сосудов и обращаться к хирургу, лучше — к сосудистому», — обратила внимание Волгина.
Также отеки могут быть при онкологических, эндокринных, аллергических и других заболеваниях.
Специалист предупредила: сами по себе отеки при их хроническом течении не несут какой-то опасности, но являются маркером серьезных заболеваний, что требует обращения к врачу. Самостоятельное лечение недоспустимо.