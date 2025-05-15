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Россиян предупредили об опасности отеков
Наиболее частая причина отеков — заболевания сердца, которые приводят к сердечной недостаточности. При этом осложнении, кроме отека нижних конечностей, часто возникает одышка и накопление жидкости в брюшной полости — асцит. Отеки при хронической сердечной недостаточности локализуются в первую очередь на конечностях — отеки плотные, симметричные и усиливаются к вечеру. В отличие от сердечных отеков, почечные мягкие, появляются в первую очередь на лице и шее, часто возникают утром. Далее также могут распространяться на все тело.

Россиян предупредили об опасности отеков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доцента кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирину Волгину.

По ее словам, наиболее частая причина отеков — заболевания сердца, которые приводят к сердечной недостаточности. При этом осложнении, кроме отека нижних конечностей, часто возникает одышка и накопление жидкости в брюшной полости — асцит.

Эксперт уточнила, что отеки при хронической сердечной недостаточности локализуются в первую очередь на конечностях — отеки плотные, симметричные и усиливаются к вечеру.

В отличие от сердечных отеков, почечные мягкие, появляются в первую очередь на лице и шее, часто возникают утром. Далее также могут распространяться на все тело.

«При возникновении асимметричных отеков в первую очередь стоит думать о патологии сосудов и обращаться к хирургу, лучше — к сосудистому», — обратила внимание Волгина.

Также отеки могут быть при онкологических, эндокринных, аллергических и других заболеваниях.

Специалист предупредила: сами по себе отеки при их хроническом течении не несут какой-то опасности, но являются маркером серьезных заболеваний, что требует обращения к врачу. Самостоятельное лечение недоспустимо.