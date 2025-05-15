Российским дачникам напомнили о штрафах за выращивание ряда растений
По словам эксперта, запрет распространяется не только на растения, которые содержат наркотические и опьяняющие вещества, но и на ядовитые виды, а также злостные сорняки, способные нанести экологический ущерб. В перечень вошли конопля, мак снотворный, роза гавайская, шалфей предсказателей, голубой лотос, ипомея трехцветная и мимоза хостилис. За выращивание таких растений предусмотрен штраф от 1,5 тысяч до 300 тысяч рублей. Также на нарушителей могут завести уголовное дело по статье 231 УК РФ.
Российских дачников предупредили о штрафах за выращивание ряда растений. Об этом 15 мая RT
По словам эксперта, запрет распространяется не только на растения, которые содержат наркотические и опьяняющие вещества, но и на ядовитые виды, а также злостные сорняки, способные нанести экологический ущерб.
В перечень вошли конопля, мак снотворный, роза гавайская, шалфей предсказателей, голубой лотос, ипомея трехцветная и мимоза хостилис.
За выращивание таких растений предусмотрен штраф от 1,5 тысяч до 300 тысяч рублей. Также на нарушителей могут завести уголовное дело по статье 231 УК РФ.