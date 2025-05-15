Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Торское. «Центр» взяли под контроль село Новоалександровка. За сутки ВСУ потеряли свыше 1 400 военнослужащих в зоне спецоперации.
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом 15 мая сообщило Минобороны в соцсетях.
Подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Торское. «Центр» взяли под контроль село Новоалександровка.
За сутки ВСУ потеряли свыше 1 400 военнослужащих в зоне спецоперации.