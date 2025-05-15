Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
17°
Птн, 16
19°
Сбт, 17
20°
ЦБ USD 80.22 -0.33 15/05
ЦБ EUR 90.38 0.68 15/05
Нал. USD 82.16 / 82.00 15/05 16:55
Нал. EUR 93.01 / 93.40 15/05 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
Вчера 13:31
2 783
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
39 652
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
57 730
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
41 964
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Российские военные два месяца оставались незамеченными в тылу ВСУ
Задача боевой группы заключалась в том, чтобы проникнуть вглубь позиций противника, закрепиться и собирать информацию о силах и передвижениях украинских войск, не выдавая своего присутствия. Главное условие их задачи была крайняя близость к противнику — в пределах 50 метров, при этом бойцы ВС РФ не должны были открывать огонь, чтобы не выдать себя. Военный также отметил, что благодаря их работе многие российские подразделения были заранее предупреждены о перемещениях вражеской техники.

Российские военные два месяца оставались незамеченными в тылу ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й гвардейской армии с позывным Вайс.

По его словам, задача боевой группы заключалась в том, чтобы проникнуть вглубь позиций противника, закрепиться и собирать информацию о силах и передвижениях украинских войск, не выдавая своего присутствия. Главное условие их задачи была крайняя близость к противнику — в пределах 50 метров, при этом бойцы ВС РФ не должны были открывать огонь, чтобы не выдать себя. Военный также отметил, что благодаря их работе многие российские подразделения были заранее предупреждены о перемещениях вражеской техники.

Вайс сообщил, что во время разведывательной операции российскую группу атаковали дроны-камикадзе ВСУ, в результате чего один из бойцов получил ранение руки, но продолжил выполнять поставленную задачу. Для поддержания группы командование батальона доставляло им провизию и средства для выживания с помощью дрона: аппараты сбрасывали воду, еду, одежду и медикаменты прямо на позиции российских разведчиков.