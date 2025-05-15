Российские военные два месяца оставались незамеченными в тылу ВСУ

Задача боевой группы заключалась в том, чтобы проникнуть вглубь позиций противника, закрепиться и собирать информацию о силах и передвижениях украинских войск, не выдавая своего присутствия. Главное условие их задачи была крайняя близость к противнику — в пределах 50 метров, при этом бойцы ВС РФ не должны были открывать огонь, чтобы не выдать себя. Военный также отметил, что благодаря их работе многие российские подразделения были заранее предупреждены о перемещениях вражеской техники.

Российские военные два месяца оставались незамеченными в тылу ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й гвардейской армии с позывным Вайс.

По его словам, задача боевой группы заключалась в том, чтобы проникнуть вглубь позиций противника, закрепиться и собирать информацию о силах и передвижениях украинских войск, не выдавая своего присутствия. Главное условие их задачи была крайняя близость к противнику — в пределах 50 метров, при этом бойцы ВС РФ не должны были открывать огонь, чтобы не выдать себя. Военный также отметил, что благодаря их работе многие российские подразделения были заранее предупреждены о перемещениях вражеской техники.

Вайс сообщил, что во время разведывательной операции российскую группу атаковали дроны-камикадзе ВСУ, в результате чего один из бойцов получил ранение руки, но продолжил выполнять поставленную задачу. Для поддержания группы командование батальона доставляло им провизию и средства для выживания с помощью дрона: аппараты сбрасывали воду, еду, одежду и медикаменты прямо на позиции российских разведчиков.