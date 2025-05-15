Путин продлил действие плана обороны РФ до 2027 года

Отмечается, что до этого план обороны РФ действовал с 2021 по 2025 годы. План был введен в действие с 1 января 2021 года в целях осуществления мероприятий в области обороны РФ. Его содержание засекречено.