Прокуратура обязала рязанскую больницу выплатить более 4 млн рублей поставщикам

Установлено, что ГБУ РО «Сасовский ММЦ» несвоевременно оплачивало поставленные лекарственные препараты и лабораторные расходные материалы, что привело к задолженности перед предпринимателями. Главному врачу внесли представление. Задолженность перед поставщиками на сумму более 4 млн рублей погашена.