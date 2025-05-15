Приставы арестовали у рязанца имущество за долги в три миллиона рублей

Долг по кредитам перед банком у мужчины составил три миллиона 200 тысяч рублей. Отмечается, что погасить задолженность в добровольном порядке мужчина не мог долгое время. В отношении местного жителя возбудили исполнительное производство. Автомобиль Peuqeot Boxer 2019 года выпуска приставы арестовали и передали взыскателю на хранение. Мужчина должен погасить задолженность в течение 10 суток, чтобы вернуть машину. В противном случае автомобиль выставят на продажу.

Приставы по Сараевскому, Ухоловскому и Сапожковскому районам арестовали у жителя Сапожка грузовой фургон за долги перед банком. Об этом сообщает 15 мая ИД «Пресса».

Долг по кредитам перед банком у мужчины составил три миллиона 200 тысяч рублей. Отмечается, что погасить задолженность в добровольном порядке он не мог долгое время.

В отношении местного жителя возбудили исполнительное производство. Автомобиль Peuqeot Boxer 2019 года выпуска приставы арестовали и передали взыскателю на хранение.

Мужчина должен погасить задолженность в течение 10 суток, чтобы вернуть машину. В противном случае автомобиль выставят на продажу.