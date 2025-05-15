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Открылась Весенняя школа для участников олимпиады «Я — профессионал»

Открылась очередная Весенняя школа банка ВТБ и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по направлению «Бизнес-информатика». В этом году участниками Весенней школы стали 100 студентов из 24 регионов России и 45 вузов.

Образовательные школы проводятся ежегодно для участников Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», успешно прошедших дополнительный конкурсный отбор. Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

С 14 по 16 мая студенты примут участие в кейс-чемпионате. Также участники посетят лекции и мастер-классы от ведущих сотрудников банка и преподавателей Высшей школы экономики.

В ходе панельной дискуссии на тему «Вселенная возможностей: какие перспективы развития карьеры есть у молодых специалистов в 2025 году?» слушатели узнают, какие профессиональные компетенции сегодня наиболее востребованы и как начать успешную карьеру в банке. Представители ИТ-команд банка проведут ИТ-митапы на темы: «Платформа ИИ-агентов в банке» и «От суперприложения к индивидуальному банку». В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать свой бизнес-проект и защитить его перед жюри.

«Для нас принципиально важно не только выявлять талантливых специалистов, но и создавать условия для их профессионального роста. В этом году участники школы будут работать над актуальными задачами цифровой трансформации, включая интеграцию ИИ в клиентские сервисы. Такие инициативы укрепляют наш технологический суверенитет и формируют кадровый резерв для инновационных проектов банка», — рассказал заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

«Олимпиада „Я — профессионал“ — это точка входа в индустрию, где знания превращаются в действие, а амбиции становятся траекториями. Весенняя школа по направлению „Бизнес-информатика“ — это следующий шаг: здесь участники тренируются мыслить на опережение, моделируют бизнес-процессы и ищут новые решения в условиях, близких к реальным рабочим ситуациям. Конкурс в шесть человек на место — показатель не просто популярности, а уровня доверия студентов к формату, где каждый кейс -симулятор будущей карьеры», — подчеркивает руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Справка:

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это масштабная площадка для проверки своих знаний и уникальная возможность для студентов российских вузов получить карьерное сопровождение. Олимпиада направлена на проверку теоретических знаний, закрепление прикладных навыков и охватывает более 70 предметных областей: от журналистики до искусственного интеллекта.