МК: у ВСУ не осталось накопленного за время перемирия вооружения
Отмечается, что Украина теряет вооружение из-за ударов российских дронов. В частности в ночь на 14 мая российские военные нанесли примерно 45 ударов по объектам в 13 регионах страны. Поражены и уничтожены склады в Харьковской и Винницкой областях, порты в Одесской области, а также авиабазы ВСУ в пяти областях.
У ВСУ не осталось накопленного за время перемирия вооружения. Об этом пишет «МК».
Отмечается, что Украина теряет вооружение из-за ударов российских дронов. В частности в ночь на 14 мая российские военные нанесли примерно 45 ударов по объектам в 13 регионах Украины.
Поражены и уничтожены склады в Харьковской и Винницкой областях, порты в Одесской области, а также авиабазы ВСУ в пяти областях.