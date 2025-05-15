МК: у ВСУ не осталось накопленного за время перемирия вооружения

Отмечается, что Украина теряет вооружение из-за ударов российских дронов. В частности в ночь на 14 мая российские военные нанесли примерно 45 ударов по объектам в 13 регионах страны. Поражены и уничтожены склады в Харьковской и Винницкой областях, порты в Одесской области, а также авиабазы ВСУ в пяти областях.

У ВСУ не осталось накопленного за время перемирия вооружения. Об этом пишет «МК».

Отмечается, что Украина теряет вооружение из-за ударов российских дронов. В частности в ночь на 14 мая российские военные нанесли примерно 45 ударов по объектам в 13 регионах Украины.

Поражены и уничтожены склады в Харьковской и Винницкой областях, порты в Одесской области, а также авиабазы ВСУ в пяти областях.