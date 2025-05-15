Малков на встрече со студентами Михайловского экономического колледжа-интерната подчеркнул важность финбезопасности

В рамках рабочей поездки в Михайловский район губернатор Павел Малков и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретились с коллективом и студентами Михайловского экономического колледжа-интерната, а также осмотрели общественные пространства Михайлова, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

В рамках рабочей поездки в Михайловский район губернатор Павел Малков и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретились с коллективом и студентами Михайловского экономического колледжа-интерната, а также осмотрели общественные пространства Михайлова, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Михайловский экономический колледж-интернат стал площадкой для проведения образовательных мероприятий по формированию духовно-нравственной среды для участников Международного движения по финансовой безопасности.

В рамках проекта прошла тематическая встреча с главой региона Павлом Малковым и руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. В ней участвовали представители Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), Финансового университета при правительстве РФ и Сретенской духовной академии.

Губернатор Павел Малков поблагодарил представителей федеральных ведомств за тесное взаимодействие и сотрудничество. Глава региона подчеркнул, что в современных реалиях тема финансовой безопасности граждан и духовно-нравственного, патриотического воспитания имеет особое значение.

«Финансовое просвещение — важная работа с учетом системных идеологических, цифровых диверсий. Этому надо уметь противостоять. Создано Международное движение по финансовой безопасности, его поддержал Президент России и Правительство РФ. Одна из миссий Движения — объединение граждан вокруг общих духовных ценностей. Это уважительное отношение к истории и наследию своей Родины. Мы всегда поддерживаем такие инициативы, договорились о ряде дальнейших проектов, будем их реализовывать», — сказал Павел Малков.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин подчеркнул, что Международное движение объединяет молодых людей с активной жизненной позицией из разных стран и регионов России. Рязанская область в их числе.

«Отрадно видеть большой интерес школьников и студентов к вопросам финансовой безопасности, борьбы с мошенничеством, стремление к новым знаниям. Важно, что участников и послов нашего Движения объединяют общие духовно-нравственные ценности и ориентиры», — отметил Юрий Чиханчин.

В рамках встречи глава региона и руководитель Росфинмониторинга ответили на вопросы студентов. Говорили об эффективных способах защиты от мошенничества, о популярных профессиях в ИТ-сфере, ключевых направлениях развития региона.

По словам Павла Малкова, основные усилия направлены на создание современных рабочих мест, формирование социальной инфраструктуры и комфортной городской среды.

В рамках рабочей поездки губернатор совместно с руководителями федеральных ведомств осмотрел объекты благоустройства в Михайлове: площадь Ленина, где создана пешеходная зона с мощением по мотивам Михайловского кружева, набережную. Павел Малков обсудил перспективы развития этих территорий и создания в муниципальном округе этнографического центра.