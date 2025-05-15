Из-за мотопробега 17 мая в Рязани перекроют участок дороги

17 мая в Рязани пройдет мотопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поддержке военнослужащих, принимающих участие в СВО, и открытием мотосезона. В связи с этим с 14:20 до 15:30 будет временно перекрыто движение транспорта на участке Московского шоссе от дома № 21-Б до пересечения с проездом Шабулина.