Госжилинспекция нашла нарушения в работе двух рязанских УК

Отмечается, что выявили ненадлежащее состояние придомовых территорий многоквартирных домов и контейнерных площадок в микрорайоне Строитель. «Для устранения выявленных нарушений управляющим организациям ООО „Сотис Сити“ и ООО УК „Олимп Сервис“ выданы предостережения», — сообщили в ведомстве.