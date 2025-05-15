Более шести тысяч пар поженились в Рязанской области в 2024 году

Больше всего браков заключалось в Захаровском и Пителинском районах. Наименьшие показатели — в Кадомском и Ухоловском районах. Отмечается, что в течение года число браков в 1,4 раза превысило число разводов. По данным Рязаньстата, это лучший показатель среди регионов ЦФО без учета Москвы.

6,2 тысяч пар поженились в Рязанской области в 2024 году. Половина из них — в Рязани. Об этом 15 мая сообщил Рязаньстат в соцсетях.

Больше всего браков заключалось в Захаровском и Пителинском районах. Наименьшие показатели — в Кадомском и Ухоловском районах.

Отмечается, что в течение года число браков в 1,4 раза превысило число разводов. По данным Рязаньстата, это лучший показатель среди регионов ЦФО без учета Москвы.